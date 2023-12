Sektor-Leader: Solar

Hoffnung auf Zinssenkungen treibt die Solarwerte an!

Für Trader ist es wichtig zu wissen, welche Trends gerade gespielt werden und welches die Top-Aktien der jeweiligen Sektoren sind. Diese fünf Solar-Titel sollten auf keiner Watchlist fehlen!

First Solar (FSLT)

First Solar zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Photovoltaik-Dünnschichtmodulen. Diese sind für den Einsatz in netzgekoppelten Solarstromanlagen entwickelt und für den Vertrieb an führende Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. First Solar bietet ein Management des Produktlebenszyklus in Form eines fortlaufenden Kreislaufs - von der Rohmaterialbeschaffung über die Rücknahme am Ende der Modul-Lebensdauer bis hin zum Recycling.

Enphase Energy (ENPH)

Enphase Energy ist ein globales Energietechnologieunternehmen, das sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Solar-Photovoltaik-Industrie beschäftigt. Zu den Produkten des Unternehmens gehören die IQ 7 Microinverter Series, IQ Battery, IQ Envoy, IQ Microinverter Accessories, IQ Envoy Accessories und Enlighten & Apps.

Nextracker (NXT)

Nextracker beschäftigt sich mit der Bereitstellung von integrierten Solartracker- und Softwarelösungen, die in Solarprojekten im Versorgungsmaßstab und in Freiflächenprojekten zur dezentralen Stromerzeugung eingesetzt werden. Die Produkte des Unternehmens ermöglichen es Solarmodulen in Kraftwerken, der Bewegung der Sonne über den Himmel zu folgen und die Anlagenleistung zu optimieren.

Array Technologies (ARRY)

Array Technologies stellt Freiflächensysteme her, die in Solarenergieprojekten eingesetzt werden. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen, die Solarenergieprojekte bauen, sowie an große Solarentwickler, unabhängige Stromerzeuger und Versorgungsunternehmen, Rahmenlieferverträge oder mehrjährige Beschaffungsverträge. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Europa, Mittelamerika und Australien.

Jinko Solar (JKS)

Jinko Solar ist ein chinesischer Hersteller von Solarwafern, Solarmodulen und -zellen sowie von Siliziumbarren. Das Unternehmen gehört zu den führenden Solarunternehmen Chinas und hat die erste chinesische vollautomatische Produktionsstraße für Photovoltaik entwickelt und in Betrieb genommen. Als einer der größten Hersteller für Solarprodukte hat Jinko Solar zusammen mit führenden Universitäten ein weltweites Zentrum für Forschung und Entwicklung aufgebaut.

Tagescharts vom 29.12.2023, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in den genannten Wertpapieren.

Veröffentlichungsdatum: 30.12.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.