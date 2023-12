Bitcoin ETFs sollen nächste Woche zugelassen werden: Die Meinungen zum Kursverlauf gehen auseinander

Nächste Woche soll es so weit sein. Die Spot Bitcoin ETFs sollen in den USA durch die Börsenaufsichtsbehörde SEC genehmigt werden. Die Entwicklungen rund um die Fonds werden nun schon seit Monaten genau beobachtet und nächste Woche soll es endlich so weit sein. Während man sich bis vor kurzem noch ziemlich sicher darüber war, dass der Kurs nach der Genehmigung explodieren wird, werden nun Stimmen laut, dass auch eine Korrektur folgen könnte. Immerhin ist der Kurs schon in den letzten Wochen und Monaten um 50 % gestiegen. Es könnte sich also um einen klassischen Fall von "Buy the Rumors, sell the news" handeln.

Neues Allzeithoch oder Dip?

Während die einen sicher sind, dass die ETFs den Bitcoin-Kurs noch vor dem Halving auf ein neues Allzeithoch treiben werden, befürchten andere, dass es nach einem kurzen Pump durch die Genehmigung der SEC zu einer größeren Korrektur kommen könnte. Fällt dabei erstmal die psychologisch wertvolle 40.000 Dollar Marke, könnten Positionen im Wert von hunderten Millionen Dollar liquidiert werden und den Kurs weiter drücken.

JUST IN: SEC may notify issuers about Spot Bitcoin ETF approval as soon as Tuesday or Wednesday, Reuters reports. - Watcher.Guru (@WatcherGuru) December 30, 2023

Bisher zeigt die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung zwar Stärke und konsolidiert im Bereich um 42.000 Dollar, die massiven Kursbewegungen bei jedem Treffen zwischen der SEC und den Emittenten der ETFs bleiben inzwischen aber aus.

Nachdem es im Oktober zu einer Falschmeldung gekommen ist, dass der BlackRock-Antrag genehmigt wurde, ist der Kurs unmittelbar danach um 10 % gestiegen. Es hat aber nur in etwa eine Stunde gedauert, bis sich herausgestellt hat, dass die Meldung falsch ist, sodass nicht klar ist, welches Potenzial hier noch aufkommen können hätte, wenn der Kurs länger gestiegen wäre. Allerdings hat ein Bitcoin zu dieser Zeit auch noch keine 30.000 Dollar gekostet und die Marktteilnehmer waren noch nicht so sicher wie heute, dass die Fonds zugelassen werden. Ob das nächste Woche also wieder gelingt, falls es zur Genehmigung kommt, ist fraglich.

100.000 Dollar unvermeidlich?

Auch wenn die Erwartungen rund um die Bitcoin-ETFs in den USA vielleicht ein bisschen zu hoch gesteckt sind und es vielleicht sogar zu einem Dip kommt, scheint ein neues Allzeithoch und das Erreichen der 100.000 Dollar Marke im nächsten fast schon unvermeidlich. Die ETFs werden nicht von einem Tag auf den anderen hunderte Milliarden Dollar in den Markt spülen, aber vielleicht mittel- bis langfristig. Zusätzlich steht auch das nächste Halving bevor.

In der Vergangenheit hat jedes Halving den Bitcoin-Kurs in den anderthalb Jahren danach auf neue Höhen getrieben. Dasselbe wird auch für das kommende Halving erwartet. Zudem werden auch die Zinsen im nächsten Jahr von den Zentralbanken in Europa und den USA voraussichtlich gesenkt. Alles in allem ergibt sich also ein Marktumfeld, in dem es fast schon unausweichlich scheint, dass der Bitcoin-Kurs auf über 100.000 Dollar steigt. Davon könnten auch wieder zahlreiche Altcoins profitieren. Vor allem Projekte, die mit Bitcoin in Verbindung stehen, könnten zu den Gewinnern gehören. Derzeit zeichnet sich vor allem Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) als einer dieser Coins ab, der im nächsten Jahr explodieren könnte.

Mit Bitcoin Minetrix von steigenden Bitcoin-Preisen profitieren

Mit Bitcoin Minetrix können Investoren, die $BTCMTX-Token halten, von steigenden Bitcoin-Preisen profitieren, indem sie sich selbst am Mining-Prozess beteiligen können. Das Schürfen neuer Bitcoin ist für Kleinanleger schon lange nicht mehr möglich, da die Zeiten, in denen man das digitale Gold vom Laptop aus Minen konnte, längst vorbei sind. Bitcoin Minetrix kommt mit einem innovativen Stake to Mine-Ansatz, der den Markt wieder für alle zugänglich macht.

($BTCMTX Presale - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Investoren, die ihre $BTCMTX-Token in den Staking Pool einzahlen, erhalten dafür Credits, die für das Bitcoin Cloud Mining verwendet werden können. Im ersten Schritt erhalten Staker zusätzliche Token als Zinsen für das Staken, während das Projekt nach dem Presale in die Stake to Mine-Phase übergeht. Das führt dazu, dass schon jetzt ein Großteil der Token in den Staking Pool eingezahlt wurde. Das Umlaufangebot dürfte beim Handelsstart also stark begrenzt sein.

Damit können Investoren mit Bitcoin Minetrix auf drei verschiedene Arten potenzielle Gewinne erzielen. Zum einen werden im ersten Schritt zusätzliche Token an Staker ausgezahlt, wobei die APY derzeit bei 92 % liegt, zum anderen können im nächsten Schritt die Credits für das Bitcoin Cloud Mining verdient werden, wodurch Investoren auch indirekt von steigenden Bitcoin-Preisen profitieren. Die dritte Möglichkeit, mit $BTCMTX-Token sein Kapital zu vermehren, ist die potenzielle Wertsteigerung bei $BTCMTX. Aufgrund des einzigartigen Konzepts gehen Experten davon aus, dass das Projekt derzeit im Presale noch stark unterbewertet ist und es nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen schnell zu einer Kursexplosion kommen kann.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $BTCMTX im Presale kaufen.



