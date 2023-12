Tencent sorgte in dieser Woche für einen Paukenschlag. Schließlich kletterten die Notierungen im Vorwochenvergleich rund 3,62 Prozent. An drei der vier Sitzungen verabschiedete sich das Wertpapier mit Kursanstiegen aus dem Handel. Besonders freudig war dabei der ##MAX_HOCHF_VORTAG_WOCHE_AKTUELL_WOCHENTAG_WORT### mit einem Plus von 3,45 Prozent. Ist das der Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Trotz des Anstiegs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...