Grund zum Feiern haben heute alle GameStop-Aktionäre. Immerhin gewannen die Notierungen im Verhältnis zu Vorwoche rund 3,30 Prozent. zwei der vier Sitzungen schloss die Aktie mit Gewinnen. Heftig gejubelt hatte GameStop am Mittwoch mit einem Plus von 5,82 Prozent. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Die Ausgangslage verbessert sich durch diesen Kursschub deutlich. Dieses Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...