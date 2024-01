DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PAXLOXID - Auf Europa könnten Kosten in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar zukommen durch abgelaufene, ungenutzte Bestände des Pfizer-Medikaments zur antiviralen Behandlung von Covid-19 nach Auftreten der Symptome. Dies geht aus Gesundheitsdaten des Analysehauses Airfinity hervor, schreibt die Financial Times. Grund seien die strengen Kontrollen auf dem Kontinent, wer das Medikament erhalten dürfe, der Zugang sei oft beschränkt gewesen auf Ältere oder Personen mit einem schweren Verlauf der Erkrankung. In den USA sei das Medikament, das kurz nach einem positiven Covid-19-Test verabreicht werden soll, leichter zugänglich gewesen. (Financial Times)

DOORDASH - Der US-Essenslieferdienst will seine Finanzkraft nutzen, um über sein Kerngeschäft hinaus zu diversifizieren. Die Investitionen sollen vor allem in Expansion und Marktdurchdringung außerhalb der USA und außerhalb des Restaurantgeschäfts gehen, sagte CEO Tony Xu in einem Interview mit der Financial Times. Die Ankündigung kommt 18 Monate nach Abschluss des Erwerbs des finnischen Wolt. Damit ist der Delivery-Hero-Konkurrent in 27 Ländern vertreten (Financial Times)

January 02, 2024

