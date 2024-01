FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag an die Kursverluste vom Freitag angeknüpft. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,26 Prozent auf 136,81 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,06 Prozent.

Am deutschen Rentenmarkt zeigte sich zum Jahreswechsel eine Gegenbewegung, nachdem die Kurse im Dezember teils kräftig gestiegen waren. Die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit war in dieser Zeit von etwa 2,40 Prozent auf bis zu 1,89 Prozent in der vergangenen Woche gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit etwa einem Jahr. Die Spekulation auf Zinssenkungen im kommenden Jahr hatte die Renditen nach unten gedrückt.

Anleiheexperten der Commerzbank sprachen von einer "dünnen Liquidität" im Handel mit Bundesanleihen zum Jahreswechsel. Ein geringes Handelsvolumen kann zu stärkeren Kursbewegungen als üblich führen. Im weiteren Tagesverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger wieder stärker auf Konjunkturdaten richten. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone./jkr/mis