The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.01.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.01.2024



ISIN Name

DE000VTSC025 VITESCO TECHS GRP Z.VERK.

DE000LB1M1T2 LBBW GM-FLOATER 18/24

DE000BHY0MT5 BERLIN HYP AG PF S203

US105756BT66 BRAZIL 12/24

DE000NLB3YX3 NORDLB 22/24

FR0013516051 ESSILORLUXO. 20/24 MTN