Berlin - Nach Angriffen auf Polizisten in der Silvesternacht fordert FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai eine schnelle Bestrafung der Täter. "Den Straftätern müssen weiterhin unmissverständlich die Konsequenzen ihres Handelns aufgezeigt werden", sagte Djir-Sarai der "Rheinischen Post".



Hierzu gehöre das Prinzip: "Die Strafe folgt auf dem Fuße." Nach der bisherigen Lageeinschätzung habe sich das Ausmaß der Angriffe auf Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei nicht wiederholt: "Das ist vor allem dem entschiedenen, gut koordinierten und geplanten Einsatz der Polizei zu danken", so Djir-Sarai. Auch Präventivmaßnahmen hätten sich offensichtlich ausgezahlt. "Es bleibt aber ein beklagenswerter Missstand, dass es eines so hohen Kräfteeinsatzes bedarf, um ein friedliches Fest zu bewahren", sagte der FDP-Generalsekretär.