DJ EUREX/Bund-Future setzt Abwärtsbewegung fort

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Minus am Freitag setzt der Bund-Future am ersten Handelstag des Jahres seine Abwärtsbewegung fort. Der März-Kontrakt verliert 43 Ticks auf 136,74 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 137,21 Prozent und das -tief bei 136,68 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.728 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 23 Ticks auf 119,04 Prozent. Nach dem Rücksetzer in der Vorwoche hat sich die Indikatorenlage leicht eingetrübt. Auch zum Start in die Woche dürften daher Gewinnmitnahmen überwiegen.

January 02, 2024 02:44 ET (07:44 GMT)

