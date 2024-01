Jerusalem/Damaskus - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Dienstag mehrere Ziele in Syrien angegriffen. Man habe "Infrastruktur" der syrischen Armee getroffen, teilte das israelische Militär mit.



Auch im Libanon wurden demnach Ziele der Hisbollah beschossen - es handelte sich nach Angaben aus Israel um eine Reaktion auf Raketenbeschuss aus den beiden Ländern. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana bestätigte die Angriffe, Syrien beschuldigte Israel in diesem Zusammenhang, Luftangriffe in der Gegend um Damaskus durchgeführt zu haben. Von Syrien aus sollen am Montag fünf Raketen nach Israel abgefeuert worden sein. Das genaue Ausmaß der Schäden blieb zunächst unklar.