DJ Verband: 2023 mehr als eine Million neue Solaranlagen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach Angaben des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW) wurden im vergangenen Jahr in Deutschland mehr als eine Million neue Solaranlagen zur Strom- oder Wärmeerzeugung installiert, mehr als jemals zuvor. Aus Daten der Bundesnetzagentur gehe hervor, dass allein Solarstromsysteme mit einer Spitzenleistung von rund 14 Gigawatt auf Dächern und Freiflächen neu in Betrieb genommen worden seien. Das seien 85 Prozent mehr Photovoltaik-Leistung als im Vorjahr.

Für 2024 rechnet der Branchenverband mit einer anhaltend hohen Nachfrage. Er begründet dies mit weiter steigenden Strompreisen und attraktiven Förderkonditionen. 2024 planten mehr als 1,5 Million private Immobilienbesitzer die Errichtung einer Solaranlage auf ihrer Dachfläche, gehe aus den Ergebnissen einer YouGov-Repräsentativbefragung im Auftrag des BSW hervor. "Für 2024 erwarten wir einen anhaltenden Solarboom", betonte BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig.

Damit die ehrgeizigen Wachstumsziele auch in den Folgejahren erreicht würden, dürfe der Bürokratieabbau jetzt aber nicht ins Stocken geraten. "Weitere Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung sind erforderlich, um die Strom- und Wärmenetze schneller zu ertüchtigen, mit noch höheren Solaranteilen zu speisen und diese mit Hilfe größerer Speicherkapazitäten jederzeit verfügbar zu machen", so Körnig. Die inzwischen in Deutschland installierten rund 3,7 Millionen Photovoltaik-Systeme hätten im vergangenen Jahr 62 Milliarden Kilowattstunden produziert und damit rund 12 Prozent des deutschen Stromverbrauchs abgedeckt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2024 04:01 ET (09:01 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.