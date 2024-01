FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.01.2024 - 11.00 am



- CITIGROUP RAISES EASYJET TO 'NEUTRAL' (SELL) - CITIGROUP RAISES EASYJET TO 'NEUTRAL' (SELL) - BUT 'NEGATIVE CATALYST WATCH'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob