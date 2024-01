Unterföhring (ots) -"Hinter mir liegen schon schlaflose Nächte", gesteht Sarah Harrison. Bei "Stars in der Manege" überschreitet sie heute ihre Grenzen deutlich. Trotz ihres sportlichen Körpers stellen die Strapaten die Influencerin vor neue Herausforderungen. "Ich muss viel Vertrauen zu einer Person aufbauen, die ich nicht kenne". In der Manege schwebt Sarah mit ihrem professionellen Partner an zwei von der Zirkusdecke hinabhängenden Bändern durch die Lüfte. Hinzu kommen artistische Figuren in luftiger Höhe, mit denen sie ihre Familie und Freunde im Publikum "vom Hocker hauen" möchte. Abseits ihrer feengleichen Nummer moderiert Sarah ihr eigenes Joyn-Format "Stars hinter der Manege", worin sie exklusive Backstage Einblicke liefert."Stars in der Manege" am Dienstag, 2. Januar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynPressekontakt:Nathalie Galina, Jil BeckerEntertainment Content Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186, - 1172email: nathalie.galina@seven.onejil.becker@seven.oneTabea WernerPhoto Production & Editingphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5683376