Berlin (ots) -Der Karriere Kick, die Karriere- und Ausbildungsmesse der Kivent GmbH, ist auf Erfolgskurs. Aus diesem Grund werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere neue Mitarbeiter gesucht, um das Team weiter zu stärken. Wie die Geschäftsführung mitteilte, sind vor allem Eventmanager, Projektleiter und Eventhelfer gefragt, die das Unternehmen bei der Durchführung seiner Veranstaltungen deutschlandweit unterstützen möchten. Für alle anfallenden Tätigkeiten existieren klare Strukturen und transparente Prozesse, sodass auch Quereinsteiger ohne vorherige Berufserfahrung schnell und professionell eingearbeitet werden können.Gründer, Erfinder und Geschäftsführer Johannes Kirsch: "Der Karriere Kick schreibt Erfolgsgeschichte. Immer mehr Behörden und Unternehmen sprechen über unser innovatives Messekonzept und unseren steilen Wachstumskurs. Mit unserer einzigartigen Karriere- und Ausbildungsmesse, in deren Rahmen spielerische Begegnungen zwischen Auszubildenden und Unternehmen wieder ermöglicht wird, leisten wir einen aktiven Beitrag zur Bewältigung des Fachkräftemangels in Deutschland. Unsere aktuelle Herausforderung besteht darin, die gestiegene Nachfrage nach unserem Angebot zu bewältigen. Daher suchen wir deutschlandweit nach neuen Mitarbeitern, die gemeinsam mit uns die Mission der Azubigewinnung und -förderung fortsetzen möchten. Ob Einsteiger oder Profi, Teilzeit oder Vollzeit: Bei uns hat jeder Bewerber die Möglichkeit, beruflich durchstarten."Mit seinem innovativen Messekonzept schafft der Karriere Kick nicht nur eine Plattform für den Austausch zwischen Auszubildenden und Unternehmen, sondern hebt auch den Dialog auf eine neue Ebene. In entspannter Atmosphäre können sich beide Parteien bei einer Runde Tischkicker auf spielerische Art und Weise näher kennenlernen. So wirkt der Karriere Kick dem Fachkräftemangel aktiv entgegen - und übernimmt folglich eine wichtige Rolle bei der Förderung der deutschen Wirtschaft.Das Team hinter dem Karriere Kick zeichnet sich durch Motivation, Engagement, Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke aus. Im Fokus der Kivent GmbH stehen die Anerkennung, das Wohlergehen und die Wertschätzung aller Mitarbeiter. Zusätzlich zur überdurchschnittlichen Bezahlung profitieren sie von umfangreichen Gesundheitsleistungen, darunter mehr als 300 Gesundheitsangebote wie Facharzttermine und einem jährlichen Gesundheitsbudget in Höhe von 900 Euro, wodurch jeder Mitarbeiter für seine Leistung belohnt und anerkannt wird. Zudem bietet das Unternehmen ein digitales Schulungssystem, das eine strukturierte Einarbeitung und ideale Ausbildung ermöglicht. Bewerber erwartet ein sicherer Arbeitsplatz in einer wachsenden Branche, die echte Karrierechancen bereithält."Mit unserem einzigartigen Messekonzept haben wir uns als bedeutender Akteur im Bereich der Azubigewinnung und Förderung etabliert. Bewerber, die einen Job suchen, bei dem sie langfristig ihre Zukunft aufbauen können, sind herzlich eingeladen, sich bei uns zu bewerben, um gemeinsam die Zukunft der deutschen Wirtschaft positiv zu beeinflussen", so Johannes Kirsch.Mehr Informationen finden Interessierte unter: https://www.kivent.de/karrierePressekontakt:Kivent GmbHJosef-Orlopp-Straße 5610365 BerlinVertreten durch: Johannes Kirschhttps://www.karriere-kick.deinfo@kivent.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Kivent GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135260/5683458