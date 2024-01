Hamburg (ots) -Die tagesschau um 20 Uhr bleibt 2023 Deutschlands erfolgreichste Nachrichtensendung. Im Schnitt schalteten im vergangenen Jahr täglich 9,459 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Das sind deutlich mehr als bei allen vergleichbaren Nachrichtensendungen. Der Marktanteil der 20 Uhr-Ausgabe lag bei 38,8 Prozent. Spitzenreiter ist die tagesschau auch bei den Jüngeren: Im Schnitt schauten täglich 1,445 Millionen 14- bis 49-jährige die tagesschau. Das entspricht einem Marktanteil von 29,2 Prozent.Mehr jüngere Menschen folgen den Social-Media-Kanälen der tagesschau. Instagram, Youtube und X konnten eine Steigerung der Followerzahlen von über 10 Prozent verzeichnen. Der Instagram-Kanal ist mit durchschnittlich 23,21 Millionen Interaktionen pro Monat (Quelle Quintly) der meistfrequentierte. Hier ist die Mehrheit der Follower zwischen 18 und 34 Jahre alt. Mit ihrem neuen Angebot auf WhatsApp-Channels konnte die tagesschau seit dem Start im Oktober innerhalb kürzester Zeit mehr als 830.000 Abonnentinnen und Abonnenten gewinnen und wurde so aus dem Stand zur Nachrichtenmarke Nr. 1 auf dieser Plattform.Die Online-Angebote tagesschau.de und tagesschau-APP wurden täglich durchschnittlich 5,299 Millionen Mal besucht (Quelle: AT Internet/ Piano).NDR Intendant Joachim Knuth: "Keiner anderen Nachrichtenmarke vertrauen die Menschen in Deutschland mehr als der tagesschau. Gerade in Zeiten zunehmender Falschmeldungen und Desinformation können sie sich darauf verlassen, dass wir weiterhin durch sorgfältige Recherche Verlässlichkeit und Orientierung bieten. Gleichzeitig müssen wir die Menschen in einer immer komplexer werdenden Welt dort abholen, wo sie gerade sind. Mit ihren vielfältigen und journalistisch hochwertigen Angeboten gelingt es der tagesschau, konsequent neue Zielgruppen anzusprechen."Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell: "Egal ob jung oder alt, ob im Fernsehen oder auf dem Smartphone. Wir bieten den Menschen Nachrichten ganz nach ihren Bedürfnissen - vom Nachrichtensnack bis zur ausführlichen Recherche. Dabei bleiben wir unserem Anspruch treu: Wo tagesschau draufsteht ist auch tagesschau drin. Das macht uns zu so einer starken Nachrichtenmarke."Die tagesschau wird von der ARD-Gemeinschaftsredaktion ARD-aktuell in Hamburg produziert, die beim Norddeutschen Rundfunk angesiedelt ist.Die Vergleichszahlen für 2023* im EinzelnenZuschauerinnen und Zuschauer ab 3 Jahren Mo-So (absolut und Marktanteil)tagesschau** 9,459 Mio. 38,8 %heute*** 3,671 Mio. 18,9 %RTL aktuell 2,707 Mio. 14,7 %Sat.1 Newstime 0,785 Mio. 3,3 %Pro7 Newstime 0,389 Mio. 2,6 %Zuschauerinnen und Zuschauer 14 - 49 Jahre Mo-So (absolut und Marktanteil)tagesschau** 1,445 Mio. 29,2 %RTL aktuell 0,489 Mio. 15,3 %Sat.1 Newstime 0,236 Mio. 5,0 %Pro7 Newstime 0,208 Mio. 8,3 %heute*** 0,289 Mio. 8,5 %* Zeitraum 1.1.2023 - 31.12.2023** 20-Uhr-Ausgabe. Werte inkl. der Ausstrahlung in den Dritten und weiteren Programmen. Nicht enthalten in der Gesamtzahl der 20 Uhr-tagesschau sind Abrufe über Mediatheken, tagesschau.de, die tagesschau-APP und Social-Media-Plattformen.*** 19-Uhr-Ausgabe. Werte inkl. der Ausstrahlung in 3sat.Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationWiebke HarmsMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5683457