Der Bitcoin hat 2023 eine fulminante Rallye hingelegt. Und die Party fängt gerade erst an, sagt Samir Boyardan von den HeavytraderZ. Im ersten Teil von "how to crypto" hat der Börsenexperte über die aktuellen Entwicklungen und die Geschichte des Bitcoin gesprochen. Im zweiten Teil des Interviews geht es um die Kritik an Kryptowährungen. Wegen der Umweltbelastung, Sicherheitsaspekte sowie Volatilität wird der Bitcoin häufig in Frage gestellt. Gleichzeitig bietet das digitale Gold enorm viel Potenzial. Welche Entwicklungen und Aspekte den BTC langfristig antreiben, erfahren Sie auf DER AKTIONÄR TV. Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. Der Interviewgast, Samir Boyardan, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.