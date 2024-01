© Foto: Tesla © 2023



Die Wall Street blickt gespannt auf Teslas vierteljährlichen Auslieferungsbericht am Dienstag, der Aufschluss über die Erholung des Unternehmens nach einem schwachen dritten Quartal gibt. Experten prognostizieren laut Barron's Rekordauslieferungen zwischen 475.000 und 480.000 Einheiten, was einen deutlichen Anstieg gegenüber den vorherigen Quartalen darstellen würde. Der Aktienkurs von Tesla, der im vergangenen Monat um zwei Prozent gestiegen ist, könnte von diesen Zahlen profitieren, obwohl dies der geringste Anstieg in den vergangenen acht Quartalen wäre. Tesla, das 2020 einen beeindruckenden Anstieg von 740 Prozent verzeichnete, zielt darauf ab, mit dem Model Y, das bis Ende 2023 das …