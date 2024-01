© Foto: Unsplash



Der anhaltende Konflikt zwischen Israel und der Hamas gibt dem Goldpreis Auftrieb. Zeitweise kostete eine Feinunze mehr als 2.078 US-Dollar (31,1 Gramm). Die Hintergründe. Der andauernde Konflikt zwischen Israel und der Hamas dürfte sich in diesem Jahr fortsetzen und könnte den Goldpreis stützen, so die Analysten von Axis Securities gegenüber ntv. Zudem dürften die Zentralbanken bei jedem Preisrückgang Gold anhäufen, so die Analysten. Erst Anfang Dezember war der Goldpreis mit 2.111 US-Dollar pro Unze auf ein neues Allzeithoch geklettert. Auch damals trieben geopolitische Risiken den Goldpreis nach oben. Tatsächlich hat der Goldpreis seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober um …