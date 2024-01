Wien (www.fondscheck.de) - Noch weit vor den jüngeren Turbulenzen um die in Hilden ansässige Ökoworld hatte sich Alexander Mozer Mitte 2022 aus seinem Anstellungsverhältnis bei dem Nachhaltigkeitspionier zurückgezogen, so die Experten von "FONDS professionell".Einige Zeit sei es still um den Fondsmanager geblieben, der das Konzept von Fonds wie dem Ökovision Classic (ISIN LU0061928585/ WKN 974968) oder dem Growing Markets 2.0 (ISIN LU0800346016/ WKN A1J0HV) maßgeblich geprägt habe. Erst im Dezember 2022 sei bekannt geworden, dass Mozer sich bereits Monate zuvor mit einem eigenen Unternehmen namens Rezoom Capital selbstständig gemacht habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...