NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften mit schwächerer Tendenz in das neue Börsenjahr starten. Die Mehrheit der Anleger ziehe derzeit wohl ihre Wetten auf rasch sinkende Leitzinsen zurück und spekuliere nun darüber, dass der jüngste Börsenaufschwung übertrieben gewesen sei, hieß es am Markt. "Es ist aber nicht ungewöhnlich, dass die Märkte eine Pause einlegen, um eine Hausse von der Größenordnung des gerade zu Ende gegangenen vierten Quartals zu verdauen", relativierte Marktstratege John Stoltzfus von Oppenheimer Asset Management.

Die US-Aktienmärkte hatten den Großteil ihrer Jahresgewinne in der Ende Oktober begonnenen Rally erzielt. Der Dow Jones Industrial schaffte 2023 ein Plus von fast 14 Prozent, während der technologielastige Nasdaq 100 um 54 Prozent hochgeschnellt war. Am Dienstag wird der Dow 0,5 Prozent tiefer bei 37 502 Punkten erwartet. Der Nasdaq 100 wird 1,0 Prozent im Minus indiziert.

Die Apple-Aktien fielen im vorbörslichen Handel um 2,2 Prozent, nachdem die Barclays-Analysten die Papiere wegen der erwarteten schwachen Nachfrage nach dem neuesten iPhone von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel leicht gesenkt hatten.

Die mit Kryptowährungen in Zusammenhang stehenden Aktien Marathon Digital und Riot Platforms sprangen dagegen um 13,6 beziehungsweise 11,2 Prozent nach oben. Sie reagierten darauf, dass der Kurs des Bitcoin über die 45 000-Dollar-Marke gestiegen war und den höchsten Stand seit April 2022 erreicht hatte. Grund dafür ist die Erwartung, dass die US-Regulierungsbehörden bald einen börsengehandelten Fonds genehmigen werden, der direkt in den Bitcoin investiert.

Die Anteilsscheine von Unity Software sackten um 8,4 Prozent ab. Zuvor hatten die Analysten von Piper Sandler die Titel des Anbieters von Grafik-Tools nach ihrem zuletzt kräftigen Kursanstieg von "Neutral" auf "Underweight" herabgestuft./edh/jha/

