Meme Coins im Trend: Keine andere Kategorie ist so stark gestiegen - Der schnellste Weg zur Krypto-Million?

Die letzten 24 Stunden waren für die Mehrheit der Krypto-Investoren äußerst gewinnbringend. Allein der Bitcoin-Kurs ist um mehr als 7 % auf über 45.000 Dollar gestiegen und auch die meisten Altcoins haben ordentlich zugelegt. Wirft man einen Blick auf die Kategorien, die laut Coinmarketcap die meisten Gewinne verbuchen konnten, heben sich Meme Coins deutlich von allen anderen ab. Von gestern auf heute wurden hier durchschnittliche Gewinne von 153 % erzielt. Es ist unbestritten, dass sich am hochspekulativen Meme Coin-Markt enorme Renditen erzielen lassen, von denen man anderswo nur träumen kann. Allerdings ist das Risiko hier natürlich deutlich höher.

153 % Plus - Meme Coins explodieren

Natürlich handelt es sich bei den angezeigten Werten um Durchschnittswerte der letzten 24 Stunden und das bedeutet, dass einzelne Ausreißer den Schnitt deutlich anheben. Alleine der Top Gainer GTAVI, der wohl eine Anspielung auf den 6. Teil der GTA-Reihe sein dürfte, hat um über 91.000 % zugelegt - allerdings bei einer sehr überschaubaren Marktkapitalisierung. Das macht einmal mehr deutlich, dass es zwar extrem riskant ist, in einen Coin zu investieren, der erst 100.000 Dollar oder weniger wert ist, aber es im Erfolgsfall eben auch zu lebensverändernden Renditen führen kann.

(Krypto-Kategorien nach 24 Stunden Preisänderung sortiert - Quelle: Coinmarketcap)

Aber auch wenn man die durchschnittliche prozentuale Preisänderung in den Hintergrund stellt, da diese durch einzelne Ausreißer bei Meme Coins nur bedingt herangezogen werden kann, zeigt auch ein Blick auf die Gewinne in absoluten Zahlen ein deutliches Plus. Immerhin haben Meme Coins bei einer Marktkapitalisierung von mehr als 23 Milliarden Dollar und einem Handelsvolumen von 1,2 Milliarden Dollar in den letzten 24 Stunden um 4,59 % zugelegt.

Dabei liegen die größten Meme Coins DOGE und SHIB unter dem Durchschnitt, da sie jeweils nur um 2,72 % (DOGE) und 3,81 % (SHIB) zugelegt haben, BONK und PEPE liegen aber mit Gewinnen von je mehr als 6 % über dem Durchschnitt. Auf Wochensicht hat es dennoch nur gerade so gereicht, um den Wert in etwa zu halten. Hier hat lediglich BONK mit Verlusten von mehr als 20 % zu kämpfen, wobei die Korrektur noch nicht abgeschlossen sein dürfte.

(Top Meme Coins - Quelle: Coinmarketcap)

Ein Blick auf die Zahlen macht schnell klar, dass das große Geld bei Meme Coins eher verdient werden kann, wenn diese noch eine niedrigere Bewertung haben. Ein Dogecoin mit einer Marktkapitalisierung von 13 Milliarden Dollar wird nicht mehr so schnell um das 10- oder 100-fache steigen, während ein Meme Coin mit einer Bewertung von einer Million Dollar schnell trenden und auf 100 Millionen Dollar steigen kann.

Allerdings sollte man auch dabei einige Dinge beachten, um keinen der unzähligen Coins zu erwischen, die schon ein paar Minuten oder Stunden nach dem Launch wieder verschwinden. Mit dem neuen $SPONGEV2 könnte bereits der nächste x100 Meme Coin in den Startlöchern stehen. Zumindest sprechen hier einige Gründe dafür.

SPONGEV2 - Die Erfolgsstory geht weiter

Wer sich mit Meme Coins befasst, dürfte auch den Megaerfolg von SPONGE im letzten Jahr mitbekommen haben. Der Token, der an Spongebob Schwammkopf erinnert, ist nur zwei Wochen nach seinem Launch auf eine Marktkapitalisierung von rund 100 Millionen Dollar gestiegen. Frühe Käufer konnten ihr Kapital innerhalb kürzester Zeit verhundertfachen. Das hat dazu geführt, dass sich schnelle eine Community mit mehr als 30.000 Followern um den Meme Coin gebildet hat.

(SPONGE Meilensteine - Quelle: Sponge.vip)

Schon der erste SONGE wurde an zahlreichen Kryptobörsen gelistet und nun wollen es die Herausgeber nochmal wissen. Das Team hat angekündigt, einen neuen Sponge V2 Token auf den Markt zu bringen, mit dem die Erfolgsstory fortgesetzt werden soll. Dabei lautet das Motto "höher, schneller, weiter" was für Investoren bedeutet, dass sich der frühe Einstieg auch diesmal wieder lohnen könnte.

Auf einen Meme Coin zu setzen, bei dem bereits der Vorgänger erfolgreich war, kann mehrere Vorteile haben. Zum einen weiß man, dass die Entwickler Ahnung davon haben, was nötig ist, um einen Meme Coin zu launchen, der es auf eine 100 Millionen Dollar Marktkapitalisierung schafft und zum anderen weiß man auch, dass es sich dabei nicht um Scam handelt. Außerdem kann auch der neue $SPONGEV2 bereits von der großen Community des Vorgängers profitieren.

(SPONGE kaufen und SPONGEV2 als Bonus erhalten - Quelle: Sponge.vip)

Um schon vor dem Listing an den Kryptobörsen Zugang zum neuen $SPONGEV2 zu erhalten, können Besitzer des ersten Sponge-Tokens diesen direkt auf der Website in den Staking Pool einzahlen und erhalten dafür bereits den neuen als Belohnung. Die APY wird dabei direkt im Staking Dashboard angezeigt.

Wer noch keine Sponge-Token besitzt, kann diese über das Widget auf der Website kaufen und erhält dafür dieselbe Menge an neuen $SPONGEV2-Token als Bonus, während die ursprünglich gekauften SPONGE automatisch in den Staking Pool eingezahlt werden und ebenfalls eine Rendite in Form der neuen V2-Token bringen. Wer also jetzt noch vor dem Listing $SPONGE über die Website kauft, kann doppelt profitieren und zum einen dieselbe Menge an $SPONGEV2 direkt beim Launch erhalten und über die nächsten 4 Jahre noch zusätzliche Token für das Staken erhalten.

