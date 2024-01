Tesla hat für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 jeweils neue Rekorde bei Produktion und Auslieferungen gemeldet - vor allem dank kräftiger Preissenkungen. Dennoch verlor Tesla die Spitzenposition auf dem E-Auto-Markt an einen Rivalen. Allein im abgelaufenen vierten Quartal 2023 hat Tesla in seinen Fabriken in den USA, Deutschland und China 495.000 Elektroautos gefertigt, darunter einige der vor wenigen Wochen vorgestellten Cybertrucks. Ausgeliefert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...