The Travelers Companies, Inc. (NYSE: TRV) hat heute die bereits angekündigte Übernahme von Corvus Insurance Holdings, Inc. abgeschlossen, einem branchenführenden Cyber-Versicherungsunternehmen, das auf einer eigenen Technologie basiert.

"Wir haben im vergangenen Jahr eine starke strategische Partnerschaft mit dem talentierten Team von Corvus aufgebaut und freuen uns, sie offiziell in der Travelers-Familie willkommen zu heißen", sagte Alan Schnitzer, Chairman und Chief Executive Officer von Travelers. "Corvus verfügt über eine bewährte Plattform und ein umfassendes Fachwissen im Bereich Cyber-Underwriting und Risikomanagement und bietet Travelers wichtige Cyber-Fähigkeiten."

Corvus hat eine branchenführende Palette integrierter Cyber-Vertriebs-, Underwriting-, Service- und Supportleistungen entwickelt. Über seine Plattform identifiziert Corvus während der gesamten Vertragslaufzeit effektiv Schwachstellen, um die Gefährdung der Kunden durch Cyber-Ereignisse zu verringern. Die Plattform von Corvus bietet Versicherungsvertretern und -maklern auch eine höhere Vertriebseffizienz.

Travelers hat die Übernahme aus internen Mitteln finanziert.

Über Travelers

The Travelers Companies, Inc. (NYSE: TRV) ist ein führender Anbieter von Schaden- und Unfallversicherungen für Auto, Haus und Gewerbe. Travelers, das Bestandteil des Dow Jones Industrial Average ist, beschäftigt mehr als 30.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 37 Milliarden Dollar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Travelers.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, ohne Einschränkung, ausdrückliche oder implizite Aussagen über die vorgeschlagene Transaktion und ihre erwarteten Auswirkungen auf Travelers. Die tatsächlichen Ergebnisse von Angelegenheiten, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angesprochen werden, sind mit Risiken und Ungewissheiten behaftet und können erheblich von den ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Einige der Faktoren, die zu einer Abweichung von den tatsächlichen Ergebnissen führen könnten, werden unter der Überschrift "Forward-Looking Statements" im jüngsten Formular 10-K und Formular 10-Q von Travelers, das bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, erörtert. Weitere Faktoren, die zu einer Abweichung von den tatsächlichen Ergebnissen führen könnten, sind unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung neuer Märkte und Möglichkeiten sowie das Risiko, dass Travelers nicht die erwarteten Vorteile aus der Transaktion erzielt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Travelers übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240102547327/de/

Contacts:

Medien:

Patrick Linehan, 917-778-6267

Investoren:

Abbe Goldstein, 917-778-6825