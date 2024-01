ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Krieg im Gazastreifen:

"Ist das Ziel auch nach drei Monaten noch richtig, die Hamas-Bedrohung auszuschalten, auch wenn dabei viele Zivilisten zu Tode kommen? Immerhin treibt jedes einzelne Opfer die Wut in der muslimischen Welt weiter nach oben und stellt gleichzeitig die Unterstützer Israels auf die Probe, die sonst russische Kriegsverbrechen anprangern, hier aber stillhalten. Dies als Doppelmoral offenzulegen, darin liegt ebenfalls ein Kalkül der Hamas. Und die Strategie wirkt. Im Westen nimmt die Kritik am Vorgehen Israels zu - und trifft das Land zu einer schwierigen Zeit, in der der Streit um die Justizreform erneut hochzukochen droht. Der internationale Druck dürfte noch stärker werden, um ein Ausbreiten des Konflikts zu verhindern. Allerdings nimmt niemand Israel die Beantwortung der grundlegenden Frage ab: Wie besiegt man eine Terrorgruppe, die längst mit der palästinensischen Zivilbevölkerung verschmolzen ist?"