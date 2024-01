NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit stellt am Mittwoch ihre Statistik für den Dezember und damit auch das ganze Jahr 2023 vor. Vorstandschefin Andrea Nahles wird darüber hinaus in Nürnberg auch einen Ausblick auf das Arbeitsmarkt-Jahr 2024 geben, kündigte die Bundesagentur an.

Die Nürnberger Behörde steht vor allem wegen der Haushaltsprobleme der Bundesregierung unter Druck. Der geplante Aufbau von Rücklagen ist in Gefahr. Ob erhoffte Haushaltsmittel für die Finanzierung von Maßnahmen etwa gegen Langzeitarbeitslosigkeit fließen werden, steht noch in den Sternen. Allgemein wird für dieses Jahr mit einer steigenden Arbeitslosigkeit gerechnet./dm/DP/he