GENF (dpa-AFX) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Israel "skrupellose" Angriffe auf ein Krankenhaus in der umkämpften Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens vorgeworfen. Nach Angaben des palästinensischen Rettungsdienstes Roter Halbmond seien bei den Angriffen mindestens fünf Zivilisten getötet worden, darunter ein fünf Tage alter Säugling, schrieb WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf der Online-Plattform X, früher Twitter, in der Nacht zu Mittwoch. 14 000 Menschen seien im Al-Amal-Krankenhaus untergebracht gewesen. Viele von ihnen hätten es inzwischen verlassen. "Die heutigen Bombardierungen sind skrupellos", schrieb Tedros.

Das Gesundheitssystem des von Israel abgeriegelten Küstengebiets sei bereits am Boden. Das Gesundheits- und Hilfspersonal werde durch die Feindseligkeiten ständig in seinen Bemühungen behindert, Leben zu retten. "Ich schließe mich den internationalen Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand an", schrieb Tedros. Die Menschen im Gazastreifen erhielten nach wie vor nur einen Bruchteil der Hilfslieferungen, zu denen sie vor dem Krieg Zugang hatten. Es müssten alle Anstrengungen unternommen werden, um Gesundheitseinrichtungen, medizinisches Personal und Patienten zu schützen./hme/DP/zb