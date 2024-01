DJ MÄRKTE ASIEN/Auf breiter Front abwärts im Sog der Wall Street

Von Steffen Gosenheimer

HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte folgen am Mittwoch der schwachen Vorgabe der Wall Street. Auch in Sydney (-1,4%), wo der Handel bereits beendet ist, ging es deutlich abwärts. In den USA war es nach der Rally der vergangenen Wochen zu Gewinnmitnahmen gekommen - insbesondere bei als besonders zinsempfindlich geltenden Aktien aus dem Techniksektor und von Unternehmens aus dem Wachstumssegment. Hintergrund waren zugleich anziehende Renditen am Anleihemarkt, ebenfalls ausgelöst durch Gewinnmitnahmen, aber auch Sorgen vor einer zu weit gelaufenen Spekulation über das Ausmaß der 2024 vom Markt eingepreisten Zinssenkungen.

In Seoul liegt der Kospi mit gut 2 Prozent im Minus, in Hongkong beträgt das Minus 1,2 Prozent, der dortige Technologie-Subindex büßt 2 Prozent ein. Schanghai hält sich mit einem Minus von 0,2 Prozent klar am besten. In Tokio wird erneut feiertagsbedingt nicht gehandelt. Dort startet das Börsenjahr am Donnerstag.

Der Markt warte nun auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag und erhoffe sich davon Erkenntnisse über die Lage der US-Wirtschaft und damit die Aussichten für den Zinskurs der US-Notenbank, heißt es im Handel.

Unter den Einzelwerten halten sich BYD (-0,2%) besser als der breite Markt. Die Aktie des Elektroautobauers profitiere davon, dass BYD auf Quartalsbasis erstmals Tesla als volumenstärksten Verkäufer von Fahrzeugen überholt habe, so Marktteilnehmer.

In Seoul können sich auch Samsung Electronics dem Abwärtssog nicht entziehen. Nach acht Handelstagen mit Kursgewinnen in Folge werden auch bei dem Indexschwergewicht Gewinne eingestrichen, die Aktie fällt um knapp 3 Prozent.

Um gut 8 Prozent abwärts ging es in Sydney für Gold Road Resources. Der Goldschürfer hatte einen Produktionszwischenbericht abgegeben, in dem von Beeinträchtigungen durch Arbeitskräftemangel die Rede war.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.523,20 -1,4% -0,9% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag Kospi (Seoul) 2.614,59 -2,1% -1,5% 07:00 Schanghai-Comp. 2.954,24 -0,3% -0,7% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 -1,1% 0,0% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.206,55 -0,7% 0% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.453,64 +0,0% 0% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:18 % YTD EUR/USD 1,0959 +0,2% 1,0941 1,1031 -0,8% EUR/JPY 155,64 +0,1% 155,45 156,07 +0,0% EUR/GBP 0,8672 +0,0% 0,8669 0,8658 -0,0% GBP/USD 1,2638 +0,1% 1,2621 1,2741 -0,7% USD/JPY 141,99 -0,1% 142,08 141,49 +0,8% USD/KRW 1.307,83 +0,4% 1.302,75 1.304,87 +0,8% USD/CNY 7,0945 -0,0% 7,0946 7,0896 -0,1% USD/CNH 7,1512 +0,0% 7,1497 7,1349 +0,4% USD/HKD 7,8144 -0,0% 7,8153 7,8137 +0,0% AUD/USD 0,6767 +0,0% 0,6765 0,6826 -0,6% NZD/USD 0,6271 +0,3% 0,6253 0,6310 -0,8% Bitcoin BTC/USD 45.313,76 +0,7% 45.001,94 45.420,58 +4,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,28 70,38 -0,1% -0,10 -2,3% Brent/ICE 75,80 75,89 -0,1% -0,09 -1,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.064,37 2.058,83 +0,3% +5,55 +0,1% Silber (Spot) 23,66 23,73 -0,3% -0,06 -0,5% Platin (Spot) 986,90 986,00 +0,1% +0,90 -0,5% Kupfer-Future 3,87 3,88 -0,4% -0,02 -0,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2024 00:41 ET (05:41 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.