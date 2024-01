DJ MÄRKTE ASIEN/Gewinnmitnahmen nach schwacher US-Vorlage

Von Steffen Gosenheimer

HONGKONG (Dow Jones) Die ostasiatischen Aktienmärkte sind am Mittwoch der schwachen Vorgabe der Wall Street gefolgt. Dort war es nach der Rally der vergangenen Wochen zu Gewinnmitnahmen gekommen - insbesondere bei als besonders zinsempfindlich geltenden Aktien aus dem Technologiesektor und von Unternehmen aus dem Wachstumssegment. Hintergrund waren zugleich anziehende Renditen am Anleihemarkt, ebenfalls ausgelöst durch Gewinnmitnahmen aber auch Sorgen vor einer zu weit gelaufenen Spekulation über das Ausmaß der 2024 vom Markt eingepreisten Zinssenkungen.

In Seoul schloss der Kospi 2,3 Prozent tiefer, in Hongkong betrug das Minus im Späthandel 1,0 Prozent, der dortige Technologie-Subindex büßte knapp 2 Prozent ein. Schanghai konnte der Abwärtstendenz trotzen, dort drehte der Composite-Index (+0,2%) zum Handelsende sogar noch knapp ins Plus.

In Sydney (-1,4%) ging es dagegen deutlicher abwärts, auch dort kamen Technologieaktien (-3%) besonders unter die Räder. In Tokio wurde erneut feiertagsbedingt nicht gehandelt. Dort startet das Börsenjahr am morgigen Donnerstag.

Die Marktteilnehmer warteten nun auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag und erhofften sich davon Erkenntnisse über die Lage der US-Wirtschaft und damit die Aussichten für den Zinskurs der US-Notenbank, hieß es. Erste Indikationen könnten bereits die später am Tag anstehenden Daten zu den offenen Stellen und am Donnerstag der ADP-Arbeitsmarktbericht über die neu geschaffenen Jobs in der US-Privatwirtschaft liefern.

Unter den Einzelwerten hielten sich BYD (-0,1%) in Hongkong besser als der breite Markt. Die Aktie des Elektroautobauers habe davon profitiert, dass BYD auf Quartalsbasis erstmals Tesla als volumenstärkster Verkäufer von Fahrzeugen überholt habe, sagten Händler.

In Seoul konnten sich auch Samsung Electronics dem Abwärtssog nicht entziehen. Nach acht Handelstagen mit Kursgewinnen in Folge werden auch bei dem Indexschwergewicht Gewinne eingestrichen, die Aktie verbilligte sich um 3,3 Prozent. Die Stahlwerte Hyundai Steel und Posco Holdings verloren 5,9 bzw. 3,2 Prozent. Hier rechne der Markt mit schwachen Viertquartalszahlen, hieß es zur Begründung.

Um fast 9 Prozent abwärts ging es in Sydney für Gold Road Resources. Der Goldschürfer hatte einen Produktionszwischenbericht abgegeben, in dem von Beeinträchtigungen durch Arbeitskräftemangel die Rede war und der von Analysten als wenig inspirierend bezeichnet wurde. Endeavour stiegen um 2,5 Prozent, nachdem der Vertreiber alkoholischer Getränke und Hotelbetreiber einen neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt hatte. Suncorp legten gegen den schwachen Markt um 0,5 Prozent zu. Der Versicherer hatte mitgeteilt, im ersten Halbjahr innerhalb seiner Rückstellungen für Naturkatastrophen abzuschneiden. Andere am Vortag noch schwache Versicherungstitel wie QBE und IAG stiegen um 0,7 bzw. 0,5 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.523,20 -1,4% -0,9% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag Kospi (Seoul) 2.607,31 -2,3% -2,3% 07:00 Schanghai-Comp. 2.967,25 +0,2% -0,2% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 -1,0% -1,5% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.204,27 -0,8% 0% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.456,26 +0,2% -0,1% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:18 % YTD EUR/USD 1,0959 +0,2% 1,0941 1,1031 -0,8% EUR/JPY 155,71 +0,2% 155,45 156,07 +0,1% EUR/GBP 0,8667 -0,0% 0,8669 0,8658 -0,1% GBP/USD 1,2644 +0,2% 1,2621 1,2741 -0,7% USD/JPY 142,09 +0,0% 142,08 141,49 +0,8% USD/KRW 1.305,23 +0,2% 1.302,75 1.304,87 +0,6% USD/CNY 7,1408 +0,7% 7,0946 7,0896 +0,6% USD/CNH 7,1454 -0,1% 7,1497 7,1349 +0,3% USD/HKD 7,8135 -0,0% 7,8153 7,8137 +0,0% AUD/USD 0,6766 +0,0% 0,6765 0,6826 -0,6% NZD/USD 0,6274 +0,3% 0,6253 0,6310 -0,7% Bitcoin BTC/USD 45.343,75 +0,8% 45.001,94 45.420,58 +4,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,33 70,38 -0,1% -0,05 -2,2% Brent/ICE 75,90 75,89 +0,0% +0,01 -1,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.064,65 2.058,83 +0,3% +5,82 +0,1% Silber (Spot) 23,66 23,73 -0,3% -0,07 -0,5% Platin (Spot) 989,55 986,00 +0,4% +3,55 -0,3% Kupfer-Future 3,87 3,88 -0,4% -0,01 -0,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

January 03, 2024 02:09 ET (07:09 GMT)

