Der DAX konnte zum Start in das neue Börsenjahr zunächst deutlich zulegen, brachte später aber nur ein kleines Plus über die Ziellinie. Rückblick: Zweigeteilter Handelstag für den deutschen Leitindex - während die Blue Chips bei 16.829 in die erste Sitzung des neuen Börsenjahres gestartet waren (Schlusskurs vom Freitag bei 16.752) und in der Spitze ...

