Der Jahresauftakt 2024 war geprägt durch Kursverluste an der US-Technologiebörse Nasdaq. Vor diesem Hintergrund fiel der Start bei DAX und Co ebenfalls eher durchwachsen aus. In diesem Umfeld zählte die Infineon-Aktie zu den größeren Verlierern. Dieser Trend dürfte sich heute zunächst noch fortsetzen. Anfang Februar stehen dann bereits die Q1-Zahlen auf der Agenda.

