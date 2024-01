FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine pessimistische Analystenstimme hat am Mittwoch die Aktien von Auto1 belastet. Im frühen Handel ging es für den Kurs um 3,4 Prozent bergab, nachdem er seit dem Rekordtief von Mitte Dezember um bis zu gut 40 Prozent hochgeschnellt war. Den Anstoß für die aktuellen Verluste gab eine Erstbewertung mit "Underweight" durch die US-Bank Morgan Stanley.

Die Analysten gehen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zwar generell optimistisch an den europäischen Internetsektor heran. Sie favorisieren dabei aber Unternehmen, die in puncto Profitabilität an einem Wendepunkt stehen oder bei denen sich eine bereits gute Gewinndynamik mit einer attraktiven Bewertung paart.

E-Commerce-Anbieter wie Auto1 bezeichnen sie derweil aber als Untergruppe mit dem größten Abwärtspotenzial. Für den Autohändler sei die Stimulierung des Wachstums teuer. Im Vergleich zur Konsenserwartung werde das Unternehmen daher zwei bis drei Jahre länger brauchen, um ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Rentabilität herzustellen./tih/mis