Die Übernahme baut die Produktionsplanungs- und Optimierungsfähigkeiten der Plattform aus und ermöglicht Konsumgüterherstellern eine synchronisierte Nachfrage-, Angebots-, Produktions- und Distributionsplanung

RELEX Solutions, Anbieter von integrierten Supply-Chain- und Handelsplanungslösungen, hat Optimity übernommen, einen Anbieter von Supply-Chain-Planung und -Optimierung. Durch die Übernahme wird die RELEX-Plattform für Supply-Chain- Handelsplanung um Funktionen zur Produktionsplanung, -optimierung sowie -terminierung auf Tagesebene erweitert, die für die gesamte Wertschöpfungskette von Konsumgütern entscheidend sind.

"Die Konsumgüterindustrie ist unglaublich dynamisch und komplex. Die Übernahme von Optimity wird die Downstream-Nachfrage nahtlos mit der Upstream-Planung verknüpfen, so dass Konsumgüterhersteller die Verbrauchernachfrage genauer vorhersagen, Produktionspläne und -abläufe optimieren, Lagerbestände anpassen und schnell auf Marktveränderungen oder unerwartete Ausfälle reagieren können", sagt Mikko Kärkkäinen, Mitgründer und Group CEO von RELEX.

Optimity, mit Hauptsitz in Schweden und Standorten auf der ganzen Welt, bietet eine umfassende Lösung zur Planung und Optimierung der Supply Chain, speziell für Hersteller und Händler. Optimity ermöglicht seinen Kunden, optimale Supply-Chain-Entscheidungen zu treffen von der strategischen Ebene bis hin zur detaillierten Produktionsplanung. Die Angebote des Unternehmens umfassen Bedarfs- und Produktionsplanung, Produktionsterminierung, Lieferungen und Distribution sowie Bestandsoptimierung und S&OP. Mit mehr als 80 Kunden aus der Lebensmittel- und Getränkebranche sowie der komplexen Fertigungsindustrie ergänzt die Erfahrung von Optimity die Expertise von RELEX in den Märkten für Einzelhandel und Konsumgüter.

Die Übernahme bringt ein hochkomplementäres Angebot der beiden Unternehmen zusammen. Das ermöglicht es RELEX, sein Portfolio in den Bereichen Produktionsplanung und Supply-Chain-Optimierung auszubauen. Dazu gehören die tagesgenaue Produktionsplanung, -optimierung und -terminierung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der Fertigungsindustrie.

Die neuen oder erweiterten Fähigkeiten der umfassenden Handels- und Supply-Chain-Planungsplattform von RELEX und Optimity umfassen:

Produktionsplanung : Die Erstellung optimierter Produktionspläne auf Basis aktueller Prognosen, um ein Gleichgewicht zwischen Betriebskosten und Flexibilität herzustellen und gleichzeitig Produktionseinschränkungen, Materialengpässe und geschäftliche Prioritäten zu berücksichtigen.

Produktionsterminierung : Die Erstellung und Verwaltung optimierter Produktionspläne unter Berücksichtigung von Einschränkungen, um Wechselzeiten zu reduzieren und die Effizienz der Fertigungsprozesse zu steigern.

Netzwerkausgleich: Die Korrektur von Schwankungen in komplexen Distributionsnetzen, um Risiken zu minimieren, Kosten zu senken und die betriebliche Effizienz zu steigern.

Distributionsplanung : Ein vollständiger Überblick über das Vertriebsnetz, um informierte, proaktive Entscheidungen zu treffen, die mit den Geschäfts- und Kundendienstzielen übereinstimmen.

Einkaufsplanung: Eine umfassende Planung findet das Gleichgewicht zwischen der komplexen Angebotsseite und einer End-to-End-Transparenz, um effizient und profitabel den Bedarf zu planen und die Kundenanforderungen zu erfüllen.

"Unsere tiefgreifende Erfahrung in einigen der komplexesten Konsumgüterindustrien, wie Bäckereien, der Herstellung von Fertiggerichten, der Proteinproduktion oder der industriellen Fertigung, ergänzt die umfassende Expertise von RELEX im Bereich Verbrauchernachfrage, die auf dem Management einer Nachfrage von mehr als 700 Milliarden US-Dollar allein im Lebensmittelsektor basiert. Wir freuen uns, Teil des RELEX-Teams zu werden, und gemeinsam die Wertschöpfungskette der Konsumgüterwirtschaft noch weiter zu optimieren", so Christer Liden, CEO bei Optimity.

Über RELEX

RELEX Solutions optimiert Supply-Chain- und Handelsprozesse für jede mögliche Zukunft. Unsere integrierte Software unterstützt Einzelhändler, Großhändler und Konsumgüterhersteller dabei, über alle Absatz- und Vertriebskanäle profitabel zu wachsen, die Kundenzufriedenheit zu maximieren und operative Kosten zu minimieren. Die RELEX-Plattform für Supply-Chain- Handelsplanung hilft Unternehmen aus Handel und Herstellung, ihre Planung von Absatz, Merchandising, Supply-Chain und Betriebsabläufen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg nahtlos abzustimmen und zu optimieren. Die gewonnene Transparenz verwandeln unsere Kunden in ideale Strategien für beste Produktverfügbarkeit, höhere Umsätze und mehr Nachhaltigkeit. Unsere marktführende, integrierte Plattform liefert den maximalen Return on Investment von Beständen, Fläche, Workforce und Kapazitäten. Führende Unternehmen wie Rossmann, DOUGLAS, MediaMarktSaturn, cosnova, dm, Galexis und REWE vertrauen bei der Optimierung ihrer Supply-Chain- und Handelsplanung auf RELEX.

Erfahren Sie mehr auf: relexsolutions.com/de

Über Optimity

Seit fast zwei Jahrzehnten fordert Optimity den Bereich der Lieferkettenplanung heraus. Optimity hat Unternehmen eine benutzerfreundliche und dennoch leistungsstarke Planungssoftware zur Verfügung gestellt, mit der selbst die kompliziertesten Lieferketten optimiert werden können. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass jede Lieferkette mit den richtigen Werkzeugen mühelos ihre Gewinne maximieren kann. Optimity bietet eine umfassende Lösung, die von der strategischen Optimierung bis zur detaillierten Produktionsplanung reicht. Unser Expertenteam, das über jahrelange Branchenkenntnisse verfügt, stellt den Erfolg jedes Projekts sicher. Die Lieferkettenplanung ist für die Herstellung und den Vertrieb von zentraler Bedeutung. Optimity zeichnet sich durch die Bereitstellung solider Lösungen für komplexe Lieferketten aus. Unser integriertes Planungstool sorgt für Rentabilität und vereinfacht die Prozesse für nachhaltiges Wachstum.

