Der Termin für Samsungs erstes Unpacked Event 2024 steht: Nur wenige Tage nach der großen Tech-Messe CES 2024 wird die neue Galaxy-S24-Serie offiziell enthüllt. Der Fokus dabei liegt auf KI. Knappe zwei Wochen früher als die Galaxy-S23-Serie Anfang 2023, wird Samsung seine Nachfolgermodelle in Form des Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra schon am 17. Januar 2024 präsentieren. Der Teaser zum Event bestätigt abermals, dass Samsungs kommende Geräte "KI-Phones" ...

