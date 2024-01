Hall (ots) -Es herrscht derzeit im winterlichen Karwendelgebirge fast absolute Stille, einzig das Rauschen des eiskalten, kristallklaren Weissenbachs und das Zwitschern von Tannenmeise, Distelfink und Co. Die verschneite Landschaft des Karwendelgebirges lädt dazu ein, die Stille der Natur in vollen Zügen zu genießen und die Tuxer Alpen bieten abwechslungsreiche Winteraktivitäten für die ganze Familie. Genießen Sie die besondere Atmosphäre in der Ferienregion Hall-Wattens (www.hall-wattens.at) beim Schneeschuhwandern oder auf der Rodel in märchenhafter Umgebung.Naturpark Karwendel im WinterDie majestätische Schönheit des Karwendelgebirges bietet eine atemberaubende Kulisse für unvergessliche Winterausflüge. Abseits des Trubels der Skigebiete können Sie in aller Ruhe die frische Bergluft einatmen und die traumhafte Landschaft bewundern. Die wöchentliche Nature Watch Tour auf Schneeschuhen ermöglicht es Ihnen, die unberührte Natur auf eine einzigartige Weise zu erkunden. Man hört das leise Knirschen des Schnees unter den Schuhen und durch das Swarovski Optik Fernglas erspäht man Wildtiere in ihrer natürlichen Umgebung.Winterwandern am Berg und im TalWinterwandern am Berg ist eine weitere hervorragende Möglichkeit, die gipfelreichen Panoramablicke der Region Hall-Wattens zu bestaunen. Unsere gut markierten Winterwanderwege führen Sie durch malerische Dörfer, verschneite Wälder oder sogar auf 1.500 Metern Seehöhe entlang der Bergketten. Die Höhenmeter können dabei vorab schon bequem mit der Gondel bewältigt werden.Pressekontakt:Hall-Wattens TourismusUnterer Stadtplatz 196060 Hall in TirolTel.: +43 5223 45544 0info@hall-wattens.atwww.hall-wattens.atOriginal-Content von: TVB Region Hall-Wattens, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70525/5684102