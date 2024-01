© Foto: picture alliance / NurPhoto | Nikos Pekiaridis



Titel von Moderna haben sich im US-Handel zweistellig verteuert, nachdem der CEO des Biotech-Konzerns überraschende Pläne für die kommenden Jahre angekündigt hat.Die Aktien von Moderna erlebten am Dienstag einen spektakulären Anstieg um über 13 Prozent, nachdem das renommierte Brokerhaus Oppenheimer die Aktie auf "outperform" hochgestuft hatte. Dieser Aufschwung erfolgt, nachdem das Unternehmen im Jahr 2023 eine Herausforderung mit einem Kursrückgang von fast 45 Prozent meistern musste, hauptsächlich bedingt durch den schwachen Absatz des COVID-19-Impfstoffs. CEO Stéphane Bancel bekräftigte in einem Schreiben an die Aktionäre das ambitionierte Ziel von Moderna, bis 2025 ein Umsatzwachstum …