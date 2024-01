Hamburg (ots) -



Nach 20 Jahren ist die Beziehung zwischen Entertainer Giovanni Zarrella, 45, und seiner Frau Jana Ina, 47, enger denn je. "Es gibt Momente, da schaue ich meinen Mann an und fühle mich wie frisch verliebt", sagt die Moderatorin im GALA-Interview (Ausgabe 02/2024, EVT 4. Januar). Erst kürzlich habe sie bei einer seiner Bühnenshows gedacht: "Mein Gott, ist der Typ noch hübscher geworden? Er hat den George-Clooney-Effekt. Während sich andere Männer mit der Zeit gehen lassen, wird meiner immer heißer." Vor allem aber, so Jana Ina Zarrella, schätzt sie Giovanni als Papa der beiden gemeinsamen Kinder: "Familie ist am Ende das Wichtigste."



