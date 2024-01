Künstliche Intelligenz (KI) wird aller Voraussicht nach auch einen Einfluss auf die Forschung und Entwicklung von Medikamenten in der Zukunft haben. Der dänische Pharma-Überflieger Novo Nordisk will den Trend nicht verpassen. Indes haben die Analysten von Jefferies erneut eine Verkaufsempfehlung für den Insulin-Weltmarktführer ausgesprochen.Doch zunächst zur KI-News: Novo Nordisk plane laut pharmaforum.com die Eröffnung einer Forschungseinrichtung für KI in London als Teil seiner Bemühungen, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...