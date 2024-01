FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 650 (750) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPIRAX-SARCO TARGET TO 10580 (9870) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS STARTS CRANSWICK WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 4580 PENCE - BARCLAYS STARTS PREMIER FOODS WITH 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 140 PENCE - BERNSTEIN RAISES INTERCONTI HOTELS TARGET TO 6900 (5766) PENCE - 'MARKET-PERF.' - BERNSTEIN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3600 (3214) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 3122 (2893) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS ASTRAZENECA TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 11000 (12500) PENCE - JEFFERIES RAISES GSK TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1900 (1550) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1070 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 384 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 575 (610) PENCE - 'OUTPERFORM' - STIFEL CUTS BURBERRY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1550 (1950) PENCE - UBS CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1380 (1525) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1355 (1420) PENCE - 'BUY'



