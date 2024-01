NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Analyst Richard Clarke schätzt die Aussichten der europäischen Hotelketten für 2024 optimistisch ein. Die Nachfragedaten seien weiterhin stark, der Freizeit- und der Geschäftsreiseverkehr dürften im Jahresvergleich noch zunehmen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2024 / 18:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2024 / 06:00 / UTC

DE000TUAG505