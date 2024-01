Wer im Zeitalter der KI beruflich abgesichert sein will, sollte einen Job im sogenannten MINT-Bereich wählen, richtig? Nein, sagt ein Nobelpreisträger. Das steckt dahinter. Künstliche Intelligenz dringt in immer mehr Arbeitsbereiche vor - auch in solche, die bisher nicht als sonderlich technisch galten. Insofern ist es kein Wunder, dass gerade jungen Menschen Berufe in der Mathematik, Informatik, den Naturwissenschaften oder der Technik (MINT) als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...