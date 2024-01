St.Gallen (ots) -Am 23.1. 2024 findet im Vorfeld des "Sport.Tourismus.Forum" ein wegweisender Workshop statt. Unter dem Titel "So findet Tourismus Sponsoren" treffen sich Branchenexperten und Interessierte in den Olma-Messen St.Gallen, um sich intensiv mit der Sponsorensuche im Tourismussektor auseinanderzusetzen.Von 14 bis 18 Uhr werden Anhand zahlreicher Case-Studies und einer jahrelang erprobten Methodik die wichtigsten Grundlagen für die erfolgreiche Sponsoring Vermarktung für Tourismusregionen mit Sportbezug vermittelt. Teilnehmende dürfen sich auf eine systematische Methodik freuen, die von Patrick Seitter, dem Leiter der Academy des ESB Marketing Netzwerks, präsentiert wird."Der Workshop ist eine einzigartige Gelegenheit für Fachleute aus der Tourismus- und Sportbranche sowie für Vertreter von Destinationen, die ihr Wissen erweitern und ihre Kompetenzen in der Sponsorenakquise systematisch stärken möchten", verrät der Seminarleiter Patrick Seitter. Das anschließende Get-Together bietet zudem eine perfekte Plattform für Networking und den Austausch mit gleichgesinnten Profis.Anmeldung zum Workshop "So findet Tourismus Sponsoren": https://www.sporttourismusforum.comPressekontakt:ESB Marketing Netzwerkpresse@esb-online.comhttps://www.sporttourismusforum.comOriginal-Content von: Sport.Tourismus.Forum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140281/5684303