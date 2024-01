Aschaffenburg (ots) -Die Menswear aus dem Hause Fuchs & Schmitt startet mit einem Novum in die bereits dritte Runde: Sie wird zukünftig unter dem Label "THE FOX" präsentiert und erweitert somit die Lifestyle-Marke des Unternehmens. Dem Fachpublikum werden die neuen Styles für die Herrenwelt und einige kuratierte Looks der FOX-Damenkollektion im Rahmen der Herrenmodemesse Pitti Immagine Uomo präsentiert, die vom 9. bis 12. Januar 2024 wieder in der Fortezza da Basso in Florenz stattfindet."Wir freuen uns sehr, dass wir die Kollektionen von THE FOX im Rahmen der Internationalen Leitmesse Pitti Immagine Uomo als Aussteller zeigen können. Die Pitti ist für uns aktuell eine der wichtigsten Plattformen, wenn es um (Herren-) Mode in Europa geht und nach bisher zwei erfolgreichen Messeauftritten für uns fester Bestandteil in unserem Terminkalender", sagt Andrea Krumme, Geschäftsführerin Fuchs & Schmitt. "Wir freuen uns auf den Austausch mit vielen unserer Händler, die schon ihren Messebesuch avisiert haben und natürlich auf gute Gespräche mit Interessenten und potentiellen Neukunden."Über die KollektionDie THE FOX Menswear Welt ist urban, funktional und verbindet beide Welten mit lässigen Details. Eine hochwertige Stoffauswahl und sportive Elemente ergeben coole Looks für eine Stilwelt in der Contemporary Menswear. Schwerpunkt ist die "All Season"-Fähigkeit der Kollektion, um eine saisonunabhängige Abverkaufs-Fähigkeit zu ermöglichen.Der Fokus der Kollektionsgestaltung liegt auf Wolle und ungesteppten Themen. Rainwear, Parka und Funktionsoptiken, Materialmix, leichte wattierte Baumwollqualitäten und 2-in-1-Optiken ergeben eine kernige Gesamtaussage, mit der die Wintersaison von übergänglichen, leichten Jacken bis zu Long Parkas und Puffer Optiken für die High Season gespielt wird.Ein breites Spektrum von modernen Wollmänteln und Jacken aus italienischen Wollqualitäten in einer neuen Helligkeit und trendiger Dessinierung, sind neben dem Nachhaltigkeitsaspekt durch recycelte Wolle und der attraktiven Preisgestaltung wichtige Key Points.Die Farbwelt setzt den Schwerpunkt auf Helligkeit. Neben Silbertönen, Curry und Nougat sind Granat-Töne die farblichen Highlights.Über das Unternehmen Fuchs & SchmittFuchs & Schmitt ist im Bereich DOB der führende Outdoor-Spezialist für Jacken und Mäntel. Das Unternehmen steht für hohen Qualitätsanspruch und permanente Innovationen und setzt den Wandel mit seinen Marken Fuchs Schmitt und THE FOX (DOB & HAKA) kontinuierlich fort. Die Brands sind bei führenden Bekleidungshäusern, Filialisten und Konzernen sowie im E-Commerce-Bereich erfolgreich vertreten. Das Unternehmen genießt seit vielen Jahren ein hohes Maß an Vertrauen bei Händlern und Endkundinnen. Fuchs & Schmitt ist seit 1967 am Markt vertreten und seit 1989 im Besitz der MV Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG in Lingen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Firmensitz ist Aschaffenburg/Bayern.Fuchs Schmitt MEN X Pitti Immagine Uomo9. bis 12. Januar 2024Fantastic Classic, RONDINO, Stand 7Fortezza da BassoV.Ie Filippo Strozzi, 150129 Florenz, ItalienPressekontakt:Fuchs & Schmitt GmbH & Co. KGFlora HolderHead of Marketing & CommunicationsTelefon: +49 6021-360-457Mobil: +49 163-549 20 79E-Mail: marketing@fuchsschmitt.deWeb: https://thefox.fashion/aw24Original-Content von: Fuchs & Schmitt GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161565/5684301