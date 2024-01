Novartis erwischt einen guten Start ins neue Jahr!

Werbung







Wir wünschen Ihnen alles Gute im neuen Jahr! Pünktlich zum Jahresbeginn gibt es Neuigkeiten vom Schweizer Pharmaziegiganten Novartis.



Das drittwertvollste Schweizer Unternehmen Novartis hat sich die Rechte an einer neuen Form der Gentherapie gesichert. Novartis wird künftig mit dem Biotechnologieunternehmen Voyager zusammenarbeiten, um ein Heilmittel für die Huntington-Krankheit zu entwickeln. Im Rahmen dieser Partnerschaft erhält das US-Unternehmen eine Vorauszahlung seitens Novartis in Höhe von 100 Millionen US-Dollar.



Novartis gelang es somit, sich einen potenziellen Milliarden-Deal zu sichern. Im Rahmen der Partnerschaft planen die Unternehmen gemeinsam Gentherapien zur Behandlung von Muskelschwund und der Huntington-Krankheit zu entwickeln. Voyager wird die präklinische Entwicklung leiten und Novartis die gesamte klinische Entwicklung weiterführen. Diese Therapieformen gelten als große Zukunftshoffnungen im Kampf gegen verschiedene Erkrankungen und Krankheitsformen.









