Der DER AKTIONÄR Biotech Supertrends Index hat sich zuletzt enorm stark entwickelt. Inbesondere Blueprint Medicines und Viking Therapeutics - beides auch laufende Empfehlungen des AKTIONÄR - haben in den vergangenen Wochen besonders gut performt. Nun gibt mit Voyager Therapeutics ein weiterer Wert aus dem Index kräftig Gas.Die Aktie von Voyager Therapeutics konnte am Dienstag im US-Handel bereits knapp sieben Prozent auf 9,00 Dollar zulegen. In der Vorbörse notiert das Papier weitere gut drei Prozent ...

