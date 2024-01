Tesla muss den Staffelstab an die Chinesen abgeben. BYD steigerte seine Produktion und Auslieferungen im 4. Quartal überraschend stark und hat damit nun Tesla weltweit überholt.Der Machtkampf im EV-Markt hat im 4. Quartal eine überraschende Wende genommen. Tesla (US88160R1014) galt lange als unangefochtener Platzhirsch. Und das nicht nur in den USA, sondern weltweit. Das stärkste Wachstum im EV-Segment und auch die meiste Konkurrenz hat Tesla seit Langem in China, während in Europa die heimischen Autohersteller den Amerikanern nicht das Wasser reichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...