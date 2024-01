15 Jahre Bitcoin: Eine Reise vom Geld für Kriminelle zum digitalen Gold

Bitcoin - die älteste und größte Kryptowährung der Welt - feiert heute ihren 15. Geburtstag. Zwar wurde die Idee schon früher im Whitepaper niedergeschrieben, die Blockchain wurde aber heute vor 15 Jahren in Betrieb genommen, als Satoshi Nakamoto den Genesis-Block erzeugt hat. Seitdem werden von Minern etwa alle 10 Minuten neue Blöcke an die Chain angehängt, die Informationen über die darin enthaltenen Transaktionen enthalten. In den letzten 15 Jahren hat Bitcoin eine weite Reise hinter sich und wurde unzählige Male totgesagt. Heute ist die digitale Währung kaum mehr wegzudenken. Und doch gehen viele davon aus, dass es noch immer erst der Anfang ist.

Bitcoin: Das Geld für Computer-Nerds

Lange Zeit wurde Bitcoin höchstens als etwas angesehen, mit dem höchstens Computer-Nerds etwas anfangen können. Nur die wenigsten haben verstanden, was es genau mit der Währung auf sich hat und warum das Finanzsystem dadurch nachhaltig verändert werden könnte. Anfangs hat es auch nicht wirklich einen Anwendungsfall dafür gegeben, bis sich ein paar Befürworter in Foren abgesprochen haben, ob es denn nicht möglich wäre, mit seinen verdienten Bitcoin nun auch irgendetwas zu kaufen.

Laszlo Hanyecz, ein Programmierer aus den USA, der durch Mining schon 10.000 Bitcoin verdient hatte, hat in einem Forum gefragt, ob ihm niemand etwas Physisches für seine digitale Währung verkaufen würde. Nach 3 Tagen hat er nochmal nachgehakt und gefragt, ob ihm wirklich niemand eine Pizza für ihn und seine Kinder liefern wolle. Schließlich hat Jeremy Sturdivant, ein Student, der nebenbei bei Papa Johns gearbeitet hat, sich auf den Deal eingelassen. Für 10.000 Bitcoin hat er die zwei Pizzen am 22. Mai 2010 geliefert. Heute wären die Coins rund 450 Millionen Dollar wert.

DYK BTC milestones:



January, 2009: Bitcoin Genesis block



May, 2010: Pizza Day



February, 2014: Mt. Gox incident



August, 2017: SegWit



December 2018: Bitcoin futures



May, 2020: The 3rd $BTC halving



March, 2021: 1st Bitcoin <> Ethereum direct bridge



May, 2023: pic.twitter.com/A9iojienL1 - Wanchain (@wanchain_org) April 28, 2023

Der 22. Mai wird seitdem als Pizza Day gefeiert und die Gelegenheit wurde oft genutzt, um Laszlo zu fragen, ob er sich nicht darüber ärgert, dass er 10.000 Bitcoin für zwei Pizzen ausgegeben hat, wenn er bedenkt, dass er heute Multimillionär sein könnte. Allerdings ist es natürlich paradox, das zu glauben. Immerhin wären die 10.000 Bitcoin auch heute noch nichts wert, wenn Menschen wie Laszlo nicht den Anfang gemacht und die Währung auch wirklich genutzt hätten.

Auch lange nach dem ersten Pizza Day ist Bitcoin nicht wirklich vorangekommen. Zwar ist der Wert langsam in Richtung 1 Dollar gestiegen, Anwendungsfälle hat es aber immer noch nicht wirklich gegeben. Anonymes Geld brauchen nur diejenigen, die im Internet Dinge bestellen, die nicht erlaubt sind. Diese Meinung haben die meisten, die von Bitcoin gehört haben, lange Zeit vertreten.

15 Jahre später: Bitcoin kommt im Mainstream an

Heute scheint es fast undenkbar, dass man sich noch vor 10 Jahren nicht wirklich vorstellen konnte, wofür man einen Bitcoin brauchen könnte. Zwar ist man sich immer noch nicht einig darüber, wie viel so ein Coin denn am Ende wirklich wert sein soll, sodass die Schätzungen irgendwo zwischen 0 und 100 Millionen Dollar liegen, aber durch die Zulassung der Bitcoin-ETFs, die in den USA in den nächsten Tagen erwartet wird, kommt die Kryptowährung nun tatsächlich im Mainstream an und wird an den Börsen handelbar.

CBOE: A bitcoinETF will bring in the pension funds pic.twitter.com/fBIUugPmw5 - CryptoSavingExpert ® (@CryptoSavingExp) January 3, 2024

Auch wenn noch nicht alle überzeugt sind, dass die SEC die Bitcoin ETFs genehmigen wird, gehen die meisten Experten davon aus, dass es in den nächsten Tagen zur Zulassung kommt. Auch die potenziellen Emittenten sind sicher, dass die Genehmigung ihrer Anträge nur noch eine Frage der Zeit ist und haben bereits damit begonnen, Werbespots für die Fonds zu drehen.

Ob nun bei diesem Anlauf in den nächsten Tagen oder ob doch noch weitere Anpassungen nötig sind, früher oder später dürfte es wohl zu börsengehandelten Fonds kommen. Selbst wenn nicht, wird erwartet, dass das bevorstehende Halving im April dieses Jahres den Kurs der größten Kryptowährung auf weit über 100.000 Dollar treiben kann. Kommt es dazu, werden auch weiterhin immer mehr Medien davon berichten, sodass nach und nach immer mehr Menschen erfahren, was Bitcoin ist und welche Möglichkeiten damit einhergehen.

In der 15 jährigen Reise hat Bitcoin bereits einige Meilensteine erreicht und vielleicht wird man in den nächsten Jahren auch wieder auf die Zeit zurückblicken, in der ein Coin 45.000 Dollar gekostet hat und sich wünschen, dass man damals eingestiegen wäre. Genau weiß das natürlich niemand.

