NEW YORK (dpa-AFX) - Auf dem Weg zu einem möglichen europäischen Champion im Online-Gebrauchtwagenhandel muss Auto1 laut der US-Investmentbank Morgan Stanley weiter erheblich investieren. Um Wachstum und Profitabilität in Einklang zu bringen, werde das SDax -Unternehmen daher wohl zwei bis drei Jahre länger brauchen als allgemein angenommen, schrieb Analyst Pete-Veikko Kujala. Die Bewertung der Aktie nahm er in einer Studie am Mittwoch mit "Underweight" und einem Kursziel von 4,60 Euro auf. Der Aktienkurs fiel bis zum Mittwochnachmittag um gut elf Prozent auf 5,70 Euro.

Kujala prognostiziert für Auto1, ausgehend von einem von ihm geschätzten Umsatz von 5,4 Milliarden Euro im Jahr 2023, ein Wachstum auf 6,2 Milliarden Euro im Jahr 2026. Damit liege er rund 20 Prozent unter dem Visible-Alpha-Konsens von 7,8 Milliarden Euro.

Da der Morgan-Stanley-Experte eine erneute Beschleunigung des Absatzwachstums in der Sparte Autohero - der Online-Verkaufsplattform für Kleinkunden - nur mit verstärkten Marketingausgaben auf verschiedenen Ebenen für möglich hält, dürfte ihm zufolge das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) darunter leiden.

Entsprechend erwartet Kujala, anders als der Analystendurchschnitt (Konsens), der bereits im Jahr 2025 von einem positiven Ebit ausgeht, ein solches erst 2027. "Sollte das Ebit jedoch früher positiv sein, dürfte dies wahrscheinlich mit einem langsameren Wachstum einhergehen", schrieb er.

Auto1, so glaubt Kujala, könnte zwar eines Tages zum "europäischen Champion im Gebrauchtwagenhandel aufsteigen und die Branche konsolidieren", aber noch nicht 2025. Die Stellung des Unternehmens in Europa sei zwar stark und das vor allem im Merchant-Segment Auto1.com, der Plattform für Gebrauchtwagenhändler. "Die Bewertung des Unternehmens und die Konsenserwartungen legen unserer Ansicht nach jedoch einen viel stärkeren Fokus auf das neue Einzelhandelsgeschäft Autohero." Das aber habe derzeit "noch keine so etablierte Präsenz", weshalb umfangreiche Werbeausgaben auf längere Sicht nötig seien.

Gemäß der Einstufung "Underweight" erwartet Morgan Stanley eine unterdurchschnittliche Gesamtrendite der Aktie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Werten derselben Branche. Zugrunde gelegt wird ein Zeitraum zwischen zwölf und 18 Monaten./ck/mis/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2024 / 04:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

