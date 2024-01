Zahl der verkauften Elektroautos stark angestiegen Tesla übertrifft die Erwartungen der Börse mit einer Auslieferung von 484.507 Elektroautos im vierten Quartal 2023, was zu einem neuen Rekord führt. Das teilte das US-Unternehmen am vergangenen Dienstag vor Börseneröffnung mit. Im gesamten Jahr wurden demnach 1.808.581 Elektroautos verkauft, was ...

