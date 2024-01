Im Kampf gegen Funklöcher wird das Salt-Handynetz mit dem künftigen Internet-Satellitennetz Starlink von Tesla-Gründer Elon Musk verbunden.Renens - Bei Salt rückt die Netzabdeckung auch in Gebieten ohne Handyantennen näher: Im Kampf gegen Funklöcher wird das Salt-Handynetz mit dem künftigen Internet-Satellitennetz Starlink von Tesla-Gründer Elon Musk verbunden. Salt-Abonnenten sollen von fast überall her die ersten SMS gegen Ende 2024 über Satellit verschicken können. Dazu habe Musks Firma Spacex am (heutigen) Mittwoch den…

