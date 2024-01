Es gibt Spiele, auf dessen Release schaut die gesamte Industrie. Weil es besonders interessante Projekte sind - oder manchmal auch genau das Gegenteil. Ob nun riesiger Erfolg oder gigantischer Flop: Diese vier Games solltet ihr 2024 im Auge behalten. Womöglich wird keines der folgenden Videospiele am Ende des Jahres auf der Liste der "Game of the Year"-Awards stehen. Darum soll es hier auch nicht gehen. Stattdessen wollen wir euch vier Games zeigen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...